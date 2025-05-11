陳茂波：不少經濟體關注環球經濟前景不明朗 有成員認同香港可作開拓據點

陳茂波表示，從理事會會議及一連串的雙邊會談和交流中，可以看到有幾個突出的共同關注點。其一是對環球經濟前景的憂慮和自身發展的迫切需要。而亞洲地區要推動更多區内的貿易和投資，以加強應對外部衝擊的韌性。會議期間，陳茂波向各成員經濟體代表介紹了香港和粵港澳大灣區的最新發展和商機。他們亦普遍認同，香港堅定維持自由港地位，資金、貨物、資訊自由流通、開放和友善的營商環境等優勢，對他們具有強大的吸引力，香港可以成為他們開拓內地和亞洲市場的重要據點。