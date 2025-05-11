陳茂波：不少經濟體關注環球經濟前景不明朗 有成員認同香港可作開拓據點

財政司長陳茂波今日(11日)發表網誌。他表示，上星期在意大利米蘭出席亞洲開發銀行理事會第58屆年會，面對單邊主義和關稅戰帶來的不確定性，本屆年會上不少成員經濟體都對環球經濟前景不明朗表達關切，關注如何促進自身經濟的增長動力。
陳茂波表示，從理事會會議及一連串的雙邊會談和交流中，可以看到有幾個突出的共同關注點。其一是對環球經濟前景的憂慮和自身發展的迫切需要。而亞洲地區要推動更多區内的貿易和投資，以加強應對外部衝擊的韌性。會議期間，陳茂波向各成員經濟體代表介紹了香港和粵港澳大灣區的最新發展和商機。他們亦普遍認同，香港堅定維持自由港地位，資金、貨物、資訊自由流通、開放和友善的營商環境等優勢，對他們具有強大的吸引力，香港可以成為他們開拓內地和亞洲市場的重要據點。
此外，陳茂波又指，成員對多邊合作機制重要性的共識正在深化。不少與會代表指出，支持亞開行繼續發揮多邊合作平台的作用，加強成員間的對話、推動合作和經驗分享，共同應對全球挑戰。其三是對數字化發展的高度重視。成員對香港設立金融科技沙盒，促進技術成果更快落地，讓更普惠包容的金融服務得以盡早推出，尤感興趣。
陳茂波續指，近年香港在金融創新、數字經濟、綠色金融等方面取得了顯著的進展。例如在金融創新方面，通過支持數據共享和金融科技的應用，得以更精準快捷地進行風險評估，協助更多中小企取得融資和解決業務痛點。