陳茂波：互聯互通十周年 提升資本市場活力 鞏固國際金融中心地位

今年是內地與香港金融市場的「互聯互通」啟動10周年。財政司長陳茂波表示，十年過去，在股票市場的「互聯互通」方面，合資格股票數目由最初滬港通時候的合共800多隻，增加到現時滬深港通合共超過3,300隻，佔三地市場上市公司總市值的九成。 陳茂波表示，內地投資者南向買賣港股，在今年首三季度的平均每日成交額達380億元，與2014年滬港通開通首月相比，增長了40倍，並佔港股市場成交總額的16.9%。港股南向通已成為內地公募基金、保險資金和年金基金等長期資金配置境外資產的重要管道，內地投資者通過港股通持有的資產市值已超過3.3萬億港元。

至於境外投資者透過香港北向買賣內地股票，今年首三季的日均成交額達1,230億人民幣，比十年前開通首月增長21倍，佔內地市場成交總額的6.7%。值得指出的是，目前境外投資者所持有的內地股票總值，當中約77%是經「北向通」持有。與此同時，國際投資者的跨境債券交易累計有約三分之二是通過「債券通」進行。 陳茂波表示，今年以來，內地相關部委推出了一系列有利經濟和金融市場發展的措施，十月份港股日均成交額達2,550億港元。「互聯互通」除了大大提升香港資本市場的流動性和活力外，亦鞏固和提升香港國際金融中心的競爭力和地位，同時助力內地資本市場在風險可控的前提下，持續穩步開放。

要聯繫新興市場 努力加強與全球南方市場的連結 展望未來，陳茂波表示，即除了聯通傳統的歐美市場，同樣要聯繫人口眾多、經濟及收入均在高速增長的新興市場，滿足國際及內地投資者多元化的資產配置需要。就此，香港正努力加強與全球南方市場的連結，包括爭取更多當地優質企業在港上市和推出更多跨境投資產品，讓各方在香港這個聯繫平台上實現更多的互利共贏。他又指，繼續推動「互聯互通」深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中；善用「互聯互通」這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。