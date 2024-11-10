熱門搜尋:
美國減息 美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-10 11:15:00

陳茂波：全年經濟增長預計將處於原預測區間靠近下限的水平

分享：
陳茂波預計本港全年經濟增長預計將處於原預測區間靠近下限的水平。(陳茂波網誌)

陳茂波預計本港全年經濟增長預計將處於原預測區間靠近下限的水平。(陳茂波網誌)

adblk5

財政司長陳茂波今日(10日)發表網誌指，特區政府早前公布了本港今年首三季合計預估經濟增長率為2.6%。雖然單計第三季度增速有所放緩，不過由於外圍利率逐漸向下，加上國家推出一系列穩定經濟的措施，市場氣氛好轉，股票市場和物業市場交投回暖。政府預計，今年餘下時間本港經濟將繼續保持動力，全年的經濟增長預計將處於原預測區間靠近下限的水平。

陳茂波表示，美國聯儲局上周決定再減息四分一厘，是三個月內第二次減息。市場普遍預計年底前會再減息一次。投資市場對息率回落的預期，將繼續有利資產市場氣氛和增加投資者的風險胃納。 無論未來的國際大環境有何變化，最重要是有所準備，並要裝備好自己，靈活應對挑戰和把握機遇，並以更穩、更快的發展增強經濟的韌性。

adblk6
上周隨特區政府代表團到上海參加第七屆中國國際進口博覽會，並參觀了香港產品展館。(陳茂波網誌) 其中一家明天公布的第三批重點企業夥伴是一家法國研發傳感器晶片的企業。(陳茂波網誌) 另一家第三批重點企業夥伴是一家專注於金融領域大數據的人工智能企業。(陳茂波網誌)

將與第三批重點企業夥伴舉行簽署儀式 17企業來自內地美國和歐洲

陳茂波又指，明天(11日)將與第三批重點企業夥伴舉行簽署儀式。這次共有17家重點企業參加簽署，它們來自內地、美國和歐洲，分別從事人工智能與大數據、生命健康科技、金融科技及先進製造與新能源科技等範疇，當中九成已計劃於香港設立國際或區域總部。連同首兩批企業夥伴，這60多家重點企業夥伴預計可為本港帶來420億元的投資，創造逾17,000個就業機會。今年截至9月，投資推廣署幫助了470家企業在港落戶或擴充規模，預計帶來的直接投資額超過450億港元，並創造超過5,700個職位。
 

他續指，上周出席了在上海舉行的「中國國際進口博覽會」，向超過400位與會的內地企業代表推介香港優勢；又指過去幾年落戶香港的內地或海外企業，又或是正積極考慮在香港設點的公司，他們普遍都了解香港正面對的挑戰，但更明白香港港是挑戰與機遇並存，更看重香港的優勢可以為他們創造黃金機遇。陳茂波表示，早前出訪歐美和中東時，注意到不少企業正積極探討以至推進在港設立業務據點的想法，以加快發展潛力龐大的內地和亞洲市場。在沙特阿拉伯利雅得之行中，多家香港機構和企業與當地的合作夥伴簽署了一系列的合作協議，進一步深化香港與中東在金融、創科和專業服務之間的聯繫，更好提升香港國際化的網絡，讓香港有更大潛力成為連接全球南方的「超級聯繫人」和「超級增值人」。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能