陳茂波：全年經濟增長預計將處於原預測區間靠近下限的水平

陳茂波表示，美國聯儲局上周決定再減息四分一厘，是三個月內第二次減息。市場普遍預計年底前會再減息一次。投資市場對息率回落的預期，將繼續有利資產市場氣氛和增加投資者的風險胃納。 無論未來的國際大環境有何變化，最重要是有所準備，並要裝備好自己，靈活應對挑戰和把握機遇，並以更穩、更快的發展增強經濟的韌性。

陳茂波又指，明天(11日)將與第三批重點企業夥伴舉行簽署儀式。這次共有17家重點企業參加簽署，它們來自內地、美國和歐洲，分別從事人工智能與大數據、生命健康科技、金融科技及先進製造與新能源科技等範疇，當中九成已計劃於香港設立國際或區域總部。連同首兩批企業夥伴，這60多家重點企業夥伴預計可為本港帶來420億元的投資，創造逾17,000個就業機會。今年截至9月，投資推廣署幫助了470家企業在港落戶或擴充規模，預計帶來的直接投資額超過450億港元，並創造超過5,700個職位。

他續指，上周出席了在上海舉行的「中國國際進口博覽會」，向超過400位與會的內地企業代表推介香港優勢；又指過去幾年落戶香港的內地或海外企業，又或是正積極考慮在香港設點的公司，他們普遍都了解香港正面對的挑戰，但更明白香港港是挑戰與機遇並存，更看重香港的優勢可以為他們創造黃金機遇。陳茂波表示，早前出訪歐美和中東時，注意到不少企業正積極探討以至推進在港設立業務據點的想法，以加快發展潛力龐大的內地和亞洲市場。在沙特阿拉伯利雅得之行中，多家香港機構和企業與當地的合作夥伴簽署了一系列的合作協議，進一步深化香港與中東在金融、創科和專業服務之間的聯繫，更好提升香港國際化的網絡，讓香港有更大潛力成為連接全球南方的「超級聯繫人」和「超級增值人」。