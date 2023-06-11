陳茂波：全速豐富人民幣資產選項 探討擴大跨境流通渠道

港股港幣-人民幣雙櫃台模式推出在即。財政司司長陳茂波表示，雙櫃台交易將促進離岸人民幣在國際市場的更高效流動。而當下人民幣國際化的有序發展正在加速，將為香港金融市場的發展注入新動力，朝更深、更闊、更廣的方向推進，讓香港國際金融中心的地位更為鞏固，領導角色更為顯著。

陳茂波在網誌中表示，截至今年首季，人民幣在內地跨境支付和收款的佔比已升至48%，首次超越了美元，成為內地跨境交易中最常用的貨幣。而截至今年4月底，連同存款證餘額，本港的離岸人民幣資金規模接近一萬億元，是全球最大的離岸人民幣資金池。

陳茂波指，本港正全速豐富本港的離岸人民幣資產選項，全方位滿足人民幣作為國際支付貨幣、投資貨幣及儲備貨幣的功能，這將使整個離岸人民幣生態圈更趨蓬勃。他亦稱，香港提升離岸人民幣業務市場的豐富度和便利度，亦符合近年因國際政經格局變化引發的需要。他提到，近年地緣政治日趨複雜，美國近月銀行業動盪、政府長期受債務問題困擾、又把巨額財赤「貨幣化」，以至肆意凍結甚至沒收其他國家的資產，均損害國際社會對美元的信心，亦驅使不少國家將外匯儲備投資多元化。

大棋局中發揮獨特「棋眼」作用

他預期，在可見的將來，國際上對使用人民幣的各種需求只會不斷增加；而提供更豐富、更具深度的市場產品，以及深化「互聯互通」機制，將讓香港在人民幣國際化這盤大棋局中發揮獨特的「棋眼」作用，貢獻國家的發展。而人民幣在環球銀行金融電信協會（SWIFT）跨境支付結算以及作為儲備貨幣，目前在全球的佔比均不到3%，相信未來還有很大的增長空間。

他表示，香港會繼續與業界和內地相關機構探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，提供更多的投資和風險管理產品，構建更蓬勃的離岸人民幣生態圈。