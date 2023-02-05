陳茂波：全面通關有助本港經濟 冀社會有互助精神讓「簡約公屋」盡快開展

陳茂波表示，經濟恢復也有過程，要努力鞏固得來不易的良好勢頭。(資料圖片)

明天起香港正式與內地全面通關，財政司長陳茂波今日在網誌表示，可以預期各種公務、商務、旅遊和其他經濟活動會加快恢復，跨境人員及貨運往返可望穩步增加，預料將帶動本港出口、運輸物流、旅遊、零售及餐飲業，並為本港整體經濟帶來更正面、更樂觀的氣氛和展望。

不過，陳茂波說，根據最近的經濟數據提示仍要保持警惕、謹慎而為。他指，去年12月香港的商品出口貨值按年大跌28.9%，是68年以來最大單月跌幅，亦是連續第8個月下跌。去年全年計商品出口貨值累計下跌8.6%。零售銷售貨值去年全年跌0.9%，不過單計網上銷售的零售貨值達346億元，較前年增長21%，反映只要在轉變中細心尋找新機遇，仍然能穩住現在、開拓未來。

展望2023年，陳茂波說儘管本港經濟肯定會比去年好，但外圍環境仍然充滿挑戰和不確定性，經濟恢復也有過程，要努力鞏固得來不易的良好勢頭。

期望盡快計劃開展改善市民生活

另外陳茂波提到，政府提出興建「簡約公屋」，社會上對項目有不同方面的關注，他希望社會各界本著「親望親好、鄰望鄰好」的互助精神，讓計劃盡快開展，讓居住在惡劣環境的市民，生活能早日得到改善。他相信有各方的建言和監督，計劃日後的運作必定能兼顧好不同的考慮和關注。