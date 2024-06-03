陳茂波：全面「撤辣」後本港樓市恢復平穩　樓價相對較穩健

至於股市方面，陳茂波出席立法會一個委員會會議說，本港股市受到多方面因素影響，包括國際資金流向、地緣政局，尤其美國對國家的打壓，加上內地經濟情況等，都對本港股票市場有影響。但總的來說，自4月中證監推出5項措施後，整體形勢穩定下來，態勢向好，但在中美鬥爭格局中，難免有不同波動，特區政府會做好防禦準備，管理好金融安全，同時不斷完善本港股票市場。 有議員關注本港非住宅物業市場較為疲弱，陳茂波說與經濟環境及經濟轉型有關，政府從上個季度賣地開始，已作適當調整，讓市場有喘息空間，指出市場對無論住宅或非住宅用地的需求，都隨經濟、市場氣氛及息口變動，有時市場反應會「過咗」。政府會堅持造地，造地後不等於馬上要推出市場售賣，當有需要時可及時推出，政府目前都是採取有關策略應對。

財政司司長陳茂波表示，早前全面「撤辣」後，本港樓市恢復平穩，每月交投平均6700宗，樓價相對比較穩健，政府樂見此情況，又說跟預期較為接近。

陳茂波︰政府歡迎外地人士來港置業

另外，經民聯的林健鋒問政府，可否讓投資移民人士利用部分投資額購買本地住宅物業。陳茂波說暫時未有打算，因為住宅物業供求較為敏感，尤其現時已取消「辣招」，外地人士買樓與本地人已無分別，政府歡迎他們來港置業，但不會計入投資額。

選委界吳傑莊說，早前本港有大型建築公司倒閉，關注是否屬個別事件。陳茂波回應說不宜評論個別公司情況，但指出從宏觀而言，建築行業近年都因為政府建築工程開支增加而有不錯發展，不愁沒有生意，因此倒閉涉及甚麼問題需要具體檢視，但政府亦會密切留意情況。