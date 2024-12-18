陳茂波︰冀齊心合力搞好香港經濟 需要集體智慧

財政司司長陳茂波正就新一份《財政預算案》諮詢公眾，他表示，香港正處於由治及興的進程，同時遇上地緣政治挑戰，期望大家齊心合力將香港的經濟搞好，又指在這方面需要集體智慧。 陳茂波接受港台電視節目《盤點政策》訪問，提到政府已非常努力提振經濟，包括與內地商討開放更多自由行城市，提升內地訪港旅客購物免稅額度，同時舉辦不同大型活動。 他表示，特區政府在招商引資方面取得進展，由2022年底起，吸引了過百間重點企業落戶香港，這些企業帶同「上、中、下游」公司來港，預計未來幾年將投資400億至500億港元，創造1.7萬個就業職位，而且引進技術來港。

希望吸引更多歐美專才 陳茂波在節目提到，特區政府的人才入境計劃收到近40萬份申請，批出24萬份，已有15萬至16萬人來港，成為推動經濟增長的生力軍，各類人才計劃中，以金融和創科人才的申請及審批人數佔最多，八成是華裔，但政府亦希望吸引更多歐美專才。 陳茂波勉勵香港的年輕人勇於嘗試，他指出，香港有4000多間初創企業，不少由香港人創立，希望年輕人投放多些時間到不同地方，與不同文化的人合作交手，又認為香港在文化表演、藝術、餐飲方面亦有良好聲譽，是發展事業的另一渠道。

英美商界仍對內地市場感興趣 但想搞清楚投資時機 陳茂波說，世界新舊經濟體對香港都有興趣，外訪時發現，他們希望了解一國兩制在本港實施的情況，以及為何不直接到內地而要經香港。他解釋，來港可以隨時進出內地，非常方便，香港有專業服務，了解內地和亞洲市場，可以充當海外投資者的「盲公竹」和風險管理人。 陳茂波又提到，英美商界仍對內地市場感興趣，但想搞清楚投資的時機，本港能夠提供一切方便。他舉例表示，早前本港股市上升，9月底觀察發現超過八成入市資金來自美國和歐洲，當中又有八成以上是機構投資者，陳茂波形容，這些是「醒目錢」一直等候時機入市，但他與投資者交流時，對方就提到不希望太高調。