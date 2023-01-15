陳茂波：問責團隊恢復出訪 介紹香港發展機遇

財政司司長陳茂波表示，在步入復常的階段，特區政府整個問責團隊會積極參與說好香港故事的工作，包括恢復出訪不同國家及市場，透過不同渠道及場合，積極向各地政府、商界、企業和民間代表介紹香港的最新發展和龐大機遇。

亞洲金融論壇吸引7000人參與

陳茂波在網誌表示，第十六屆亞洲金融論壇上周舉行，有超過100位環球商界領袖、政府官員、金融及財富管理專家、企業家、科技創新者和經濟學家在論壇上發言，合共吸引了超過7,000人參與。財政司司長陳茂波表示，今屆論壇的人數及參展商數目都超越疫情前水平，在論壇場內場外會見了不少專程由外地來港參與這次會議的國際機構代表。

國際機構對通關感雀躍

陳茂波指，國際機構代表都對香港跟內地和國際恢復便捷往還感到非常雀躍，部分人已安排了年內再到訪香港。他們不約而同肯定香港聯通內地和世界的獨特橋樑角色，以及以香港為據點覆蓋亞洲市場的便捷樞紐功能。這次來港參與論壇讓他們加強了對香港的信心，亦讓他們積極考慮及部署在香港增加投資及擴大營運規模。

環球經濟環境複雜多變

他同時展望2023年，指環球經濟環境仍然複雜多變，當局必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣的市場，為市民創造更多優質的就業機會，這才能讓社會有更大空間化解社會民生的問題和矛盾。

他指，對內需要匯聚本地的民間及市場力量、桿槓內地資源和市場的規模優勢，為香港經濟發展增添能量；對外要說好香港優勢、講好香港故事，為香港的新機遇和新發展塑造明確清晰的新形象，全力招商引資和招攬人才。