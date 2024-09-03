陳茂波：國安法律令港經濟穩定 外商普遍稱業務未受影響

財政司司長陳茂波繼續在澳洲墨爾本的訪問行程。他出席由《澳洲金融評論報》和亞洲協會澳洲中心合辦的亞洲峰會，以「香港經濟的未來」為題發表主旨演講。陳茂波介紹香港最新經濟狀況、營商環境和發展前景，提到香港已就《基本法》第23條立法，強調國安法律確保香港經濟發展能有穩定和可預測的環境，並指在港外商普遍表示業務和運作未受到國安法的影響。

融資表現亮麗

陳茂波在峰會上重點介紹香港在金融和創科的發展方向。他說香港作為亞洲主要的籌融資市場之一，今年以來後續融資表現亮麗，足證市場的募資能力強。而離岸人民幣業務、綠色和可持續金融、數字資產、金融科技等領域也正在蓬勃發展。在創科方面，陳茂波介紹了香港的獨有優勢，包括同時匯聚內地和國際的數據、人才和資金。