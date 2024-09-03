陳茂波：國安法律令港經濟穩定 外商普遍稱業務未受影響

財政司司長陳茂波繼續在澳洲墨爾本的訪問行程。他出席由《澳洲金融評論報》和亞洲協會澳洲中心合辦的亞洲峰會，以「香港經濟的未來」為題發表主旨演講。陳茂波介紹香港最新經濟狀況、營商環境和發展前景，提到香港已就《基本法》第23條立法，強調國安法律確保香港經濟發展能有穩定和可預測的環境，並指在港外商普遍表示業務和運作未受到國安法的影響。
融資表現亮麗
陳茂波在峰會上重點介紹香港在金融和創科的發展方向。他說香港作為亞洲主要的籌融資市場之一，今年以來後續融資表現亮麗，足證市場的募資能力強。而離岸人民幣業務、綠色和可持續金融、數字資產、金融科技等領域也正在蓬勃發展。在創科方面，陳茂波介紹了香港的獨有優勢，包括同時匯聚內地和國際的數據、人才和資金。
陳茂波其後拜會中國駐墨爾本總領事房新文，介紹香港最近的發展情況，雙方也就中澳關係、促進香港以至整個粵港澳大灣區與澳洲合作等議題，交換意見。
在墨爾本期間，陳茂波與一家正在當地擴展業務、提供電動汽車充電技術方案的港資創科企業，以及其在澳洲的合作夥伴會面，了解它們在澳洲的發展計劃和策略。陳茂波在會面後表示，香港綠色科技企業以卓越和領先的技術，打入海外市場，助力全球的綠色低碳轉型，同時為自身打開更大的市場，是「雙贏」的案例。
陳茂波之後前往悉尼，將展開訪問悉尼的行程。