陳茂波：外圍經濟風雨飄搖 料出口繼續受壓

其中，陳茂波預料本港出口會進一步受壓，她指本港商品出口已連續3個月按年萎縮，即將公布的8月跌幅繼續擴大。其次，在美國累計加息3厘後，多家本港主要銀行上周也將最優惠貸款利率(P)上調0.125厘，不少中小企的借貸成本亦會上升。而金融市場，尤其是外匯和證券市場亦會隨外圍市場持續波動。至於資產價格亦受壓，除了港股今年來反覆受壓，今年截至八月整體住宅樓價亦下跌了6.3%。除了利息變化外，宏觀經濟狀況、市場供求和投資氣氛等都對資產價格有影響。

放寬入境助港保持競爭力

不過，他指，隨著本港明日起取消入境人士的酒店檢疫安排，改為「0+3」是好消息，希望在有效管控疫情的情況下，讓社會和經濟有最大的恢復空間，也讓香港能夠聯通世界、保持競爭力。目前外地人員往還近期正快速恢復，他形容目前是香港的關鍵時刻，正「邁向晴天」，必須齊心全力衝刺，積極配合防疫要求，大家亦要加速做好復常的準備，以便在邁向「後疫情」階段時，也能捕捉經濟恢復帶來的機遇。

另外，他又指，10月1日國慶日，碰巧當日發放第2期的消費券，期望有助振消費需求，讓市民與家人相聚、愉快消費，慶祝國慶。