陳茂波：外訪有助澄清誤解 有與會者對香港及大灣區發展感興趣

正在出訪法國的財政司長陳茂波在網誌表示，是次出訪主要是出席由粵、港、澳三地政府聯合主辦的經貿合作交流會，一起向法國以至歐洲的工商界推廣粵港澳大灣區的協同優勢，吸引他們來到大灣區投資興業，並指出香港在其中可以發揮的獨特功能。他亦利用這次出訪機會，跟當地的商界、金融界、創科界，以及藝術界的人士會面交流，促進合作機會。

陳茂波指，與會者向我們表示，特區政府積極走出來接觸不同界別的朋友，十分重要。通過直面提問和深入交流，除了讓他們獲得關於香港更全面的資訊，更直接了解香港在新階段的新發展外，也更好澄清一些誤傳、釋除誤解。

與會者稱香港與疫情前比毫不遜色

他續指，會面的新舊法國朋友都對香港的最新發展和大灣區的機遇深感興趣，並認同在複雜的地緣政治格局下，香港只要繼續發揮好上述優勢、抓準定位，仍然機遇處處；也有法國朋友跟他説，在疫後曾經訪港，感覺香港在新階段下，跟疫情以前相比毫不遜色：這座城市依然充滿活力和魅力、穩定安全、高效運作，對香港始終有一份偏愛。

