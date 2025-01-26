陳茂波：多國關注中美關係走向 邀各地財金官員商界領袖訪港

財政司長陳茂波發表網誌。他上周到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，多角度介紹香港的優勢和最新發展方向，探討如何加強合作，開拓更多互利共贏的機遇。他又指，這次參會也說好中國故事、香港故事，以及進一步擴大朋友圈。與不同地方的財金高層官員、商界領袖、企業高管會面，除了討論加強合作外，陳茂波也特意邀請他們率領商務代表團來港，探索香港、粵港澳大灣區以至內地的龐大機遇。

陳茂波表示，與會者對全球發展格局，尤其中國和美國的經濟情況以及中美關係往後發展有著高度關注。國務院副總理丁薛祥今年親身出席年會並作特別致辭，以事實和數據充分說明中國經濟的趨勢性特徵，讓外商和外資對國家的發展方向、路徑和動能所在有更充份的理解，加強了他們對中國發展的信心。

陳茂波指，憑著「一國兩制」的制度優勢，香港一直發揮「內聯外通」的關鍵功能，在貢獻國家高水平對外開放、為自身發展開拓新增長點的同時，也為全球的企業和投資者創造價值。香港可以在不同領域，例如科技和綠色金融方面，助力連結國家與發達經濟體以及「全球南方」新興市場，貢獻其聯動發展。

