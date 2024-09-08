陳茂波：大灣區經濟規模超澳洲 料本港商務旅遊創更大經濟價值

財政司司長陳茂波上周到訪澳洲墨爾本和悉尼，他今日(8日)指，粵港澳大灣區的經濟規模已超過澳洲，逾14萬億元人民幣，不論是創科產業的強強聯手，又或是金融領域的互聯互通，都為澳洲的創科和金融企業，提供了新的機遇。另外，他又指，香港未來幾個月舉辦的盛事和大型活動，精彩多元，涵蓋體育、文化藝術，以至美酒佳餚等，這些活動將配合一連串的國際商務會議，讓商務旅客在訪港期間有更豐富的行程和節目選擇，在港多留幾天，並帶同家人一起到來遊玩。

陳茂波發表網誌總結訪澳行程，指他在行程中積極推廣香港和粵港澳大灣區的優勢，過不同的會面、圓桌會議和答問環節，除了增進彼此更深入的了解外，亦開拓了更多潛在的合作機會；其中指自己與多間生命健康、醫藥科技、金融科技和綠色能源等範疇的科企交流，它們技術水平前沿且甚具發展潛力；稱「但要把業務進一步發展，它們都需要更廣闊的應用場景、更龐大的市場，以及更好的籌融資平台。」。他又指，不少有此意向的生命健康和醫藥企業，都提出具體問題，希望加深對香港認識。

大灣區經濟規模超澳洲 他又指，澳洲工商界非常希望多了解粵港澳大灣區的發展機遇；事實上，包括港澳在內的粵港澳大灣區的經濟規模已超過澳洲，逾14萬億元人民幣，而人口規模則是澳洲的三倍以上，又同時匯聚了國際金融中心和創科中心的優勢，可以說是集合了三藩市灣區及紐約灣區的雙重優勢。隨著整個粵港澳大灣區的發展進一步深度結合，不論是創科產業的強強聯手，又或是金融領域的互聯互通，都為澳洲的創科和金融企業，提供了新的機遇。

商務旅遊創造經濟價值 另外，陳茂波亦在網誌談及本港商務旅遊，他指出由於疫情加上地緣政治，過去幾年澳洲人減少了到香港和內地；他邀請了澳洲與會者到港參加不同主題的會議、展覽和其他活動，有從事金融科技的朋友表示會組代表團參加十月底在港舉行的香港金融科技周。 他相信香港未來幾個月舉辦的盛事和大型活動，將配合一連串的國際商務會議，讓商務旅客在訪港期間有更豐富的行程和節目選擇，在港多留幾天，並帶同家人一起到來遊玩，預料可為本港帶來更多消費，創造更大經濟價值。

第九屆「一帶一路」高峰論壇 陳茂波又提到，主題式的會議和活動除了吸引不同行業的企業家及高層管理人員參與，也有助帶動本港的商務旅遊。下周三至四，本港將舉辦第九屆「一帶一路」高峰論壇，預計吸引近6,000位來自70多個國家和地區的人士參與，包括超過80位「一帶一路」沿線國家和地區的政商領袖。「期間我們亦會安排超過800場一對一投資項目對接會，涵蓋280多個項目。」