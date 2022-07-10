陳茂波：將加強跨部門工作確保土地源源供應

財政司長陳茂波表示，國家主席習近平七一講話提到中央全力支持香港穩妥推進改革，要「破除利益固化藩籬」。陳茂波認為，在土地房屋發展的過程中，有時在所難免會牽涉個別人士或集團的利益，強調一切發展都是市民為中心，政府若遇到問題，除了要有決心和勇氣面對，亦要有智慧找出問題癥結、要有技巧拆解難題，不能只是低頭衝過去。

陳茂波出席電台節目時說，要解決土地房屋供應緊絀，土地供應一定要源源不絕，強調政府成立的「土地及房屋供應統籌組」，會負責大量跨部門統籌工作，包括推動「北部都會區」和「明日大嶼」發展。他說，統籌組會減省各項程序，提升效率，現時部份法定程序由不同部門負責，認為應該刪減當中的不必要程序。

兩工作組今星期召開首次會議

陳茂波今日亦在網誌表示，統籌組將會制訂並定期公布未來10年「熟地」的供應預測，提高透明度，方便公眾監察政府工作進度。他又指，「公營房屋項目行動工作組」會檢視公營房屋興建項目，確保交通基建先行，方便入住新社區的居民，亦可加快鐵路沿線土地的發展。兩個工作組，將在本星期分別召開首次會議。

另外，陳茂波亦表示，政府需要破除固有思維，社會以往經常提及「大市場、小政府」和「積極不干預」政策，但他認為「世界現時不是這樣」，周邊城市在互相競爭的環境中，當地政府都扮演著積極角色，特區政府亦需要思考如何能夠積極主動協助香港發展。