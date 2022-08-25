陳茂波：將審視規管制度支持房託基金持續發展

財政司長陳茂波表示，香港目前有11隻房託基金於聯交所進行買賣，是亞太區其中一個主要房託基金市場。至7月底，本港房託基金市場市值逾2,100億港元，規模較2005年初首隻房託基金上市時增長5倍，足以體現房託基金在香港的價值及發展潛力。
陳茂波今日出席香港房託基金協會成立儀式致辭時表示，政府未來將不時審視規管制度，以支持房託基金市場的持續發展。他提到，證監會2020年底修訂房地產投資信託基金守則，放寬有關基金的投資限制。未來政府將會繼續加強市場推廣，增強投資者教育，同時審視規管制度，以支持房託基金市場持續發展，吸引更多海外基金機構搬冊到港。
他說，政府去年亦推出為期3年的資助計劃，獲證監會認可並於香港上市的合資格房託，可以得到政府資助其合資格本地專業服務費用70%、上限800萬元。目前已有房託成功取得有關資助並於香港上市，期望未來有更多基金加入，令到市場更蓬勃。
陳茂波又指出，房託基金是香港資產及財富管理業的重要一部分。去年，香港管理的資產規模達到35.5萬億港元，其中六成半的資金來自境外，足見香港具備實力成為亞洲的首選資產及財富管理樞紐。此外，香港已成為亞洲最大對沖基金基地，亦是第二大私募股權基金中心。