陳茂波：市面氣氛維持良好 旅客增加一成 失業率或緩和下調

本港第三季經濟增長3.8%，全年經濟增長預測調高至3.2%。財政司長陳茂波表示，貿易戰下香港維持一國兩制優勢，推動金融改革；股市及樓市交投量都增加；加上整體旅客人數亦增加超過一成，年尾有多項大型活動，料有助維持良好氣氛。他又指，稍後會新一份預算案做諮詢，期望大家多給意見。

對於失業率上升，陳茂波回應指，隨著經濟更好發展，市場趨向穩定，能夠帶動市民有更多信心消費，估計失業率會在這個位置緩和甚至整固下調。他續指，在經濟轉型過程中，會有部分行業受惠，也有行業受壓，勞工及福利局提供培訓班，期望協助市民轉型。陳茂波強調，輸入外勞政策會按實際需要去做及小心微調，前提是港人優先就業，而輸入外勞的工資需要是行業的中位數。

陳茂波今日(16日)出席電台節目時表示，過去一段間，政府推動金融及市場改革，外來資金有很多；而港股市及樓市都穩住，交投量增加，新盤去貨不錯；而市面氣氛良好、活動多，能夠帶動零售氣氛，相信到年尾，伴隨多項大型活動，有助維持良好氣氛。

被問到如何研判本港2026年的經濟前景，他表示，稍後會為新一份預算案做諮詢，期望市民多給予意見，當局亦有與商界、其他界別及在政府內部做調研。

樓市氣氛轉趨正面 住宅樓價連升兩季

陳茂波在網誌撰文表示，恒生指數今年來累升逾三成，首十個月平均每日成交額達2,580億元，較2024年全年平均升近一倍。同期有81家新上市公司，IPO集資額近2,160億元，按年上升逾兩倍，位居全球首位。今年首十個月，公司上市後的後續融資更達4,750億元。另外，自2022年至今，經投資推廣署協助而落戶香港或在港擴展業務的家族辦公室亦超過200家；截至去年年底香港管理資產總值逾35萬億港元，按年增加13%。這些正面的發展，讓本港金融服務輸出今年來實質增長11%，貢獻了同期GDP增長超過一成。

隨着本地經濟、金融市場表現暢旺，加上美國聯儲局九月起啟動減息，樓市氣氛轉趨正面。住宅樓價第二季回升1%後，第三季再升2%，連升兩季。年初至今，樓價已轉跌為升1.1%。租金維持強韌，年度至今已錄得達3.9%的升幅。十月交投數字依然活躍(約5 700宗)，連續八個月高於過去五年的平均數。

上月中共二十屆四中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，謀劃了國家未來五年的社會經濟發展。為把握國家發展帶來的龐大機遇，配合「十五五」規劃建議的重要部署，政府會積極進一步鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心，以及積極打造國際高端人才集聚高地，更好擔起香港「內聯外通」的角色，繼續發揮香港作為外部資源要素「引進來」的通道與樞紐、以及內地企業「走出去」的戰略平台功能，在更好融入和服務國家發展大局的同時，促進香港經濟社會長足發展。