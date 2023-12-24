陳茂波：廟街夜繽紛反應不俗 傳統特色活化能吸引市民旅客

財政司司長陳茂波今日(24日)發表網誌，稱「廟街夜繽紛」自推出以來反應不俗，有些晚上現場更是擠得水泄不通，期望活動能為地區帶來新的吸引力，這個例子亦說明不少地區都擁有豐富和優質的旅遊資源，只要能注入新元素、新概念，將原有傳統的特色活化，就能吸引旅客及市民。

陳茂波提到，「廟街夜繽紛」將一條充滿歷史特色和街頭文化的街道，打造成為匯聚多地美食的香港特色夜市，正是「傳統」與「新意」匯聚的示範，他感謝相關政府部門、旅遊發展局、商會和地區人士參與，在短短幾個月內把廟街夜市搞得更熱鬧這個想法落實。