陳茂波：廟街夜繽紛反應不俗 傳統特色活化能吸引市民旅客

財政司司長陳茂波今日(24日)發表網誌，稱「廟街夜繽紛」自推出以來反應不俗，有些晚上現場更是擠得水泄不通，期望活動能為地區帶來新的吸引力，這個例子亦說明不少地區都擁有豐富和優質的旅遊資源，只要能注入新元素、新概念，將原有傳統的特色活化，就能吸引旅客及市民。
陳茂波提到，「廟街夜繽紛」將一條充滿歷史特色和街頭文化的街道，打造成為匯聚多地美食的香港特色夜市，正是「傳統」與「新意」匯聚的示範，他感謝相關政府部門、旅遊發展局、商會和地區人士參與，在短短幾個月內把廟街夜市搞得更熱鬧這個想法落實。
陳茂波又提到日前相約了幾位內地社交平台博主逛工展會，並一起品嚐展場內的具本地特色的美食和飲品，大家都不約而同的喜歡這「香港的味道」。他相信不論是工展會，抑或其他香港的產品和服務，只要持續推陳出新和創意突圍，貼近市場變化，深信「香港品牌」的競爭力必定可持續提升，在本地及海外市場拓展新商機。
香港節日氣氛有特色 吸引旅客到訪
他說留意到近期許多鬧市旺區、旅遊熱點，人流明顯增加，他早前到中環荷里活道「大館」，亦與市民和訪港旅客交談，不少旅客認為香港的節日氣氛濃厚並甚有特色，又認為這正是香港作為國際大都會的魅力，吸引他們到訪。