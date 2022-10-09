陳茂波：投資峰會籌辦如火如荼 港優勢仍在

陳茂波強調，香港在金融市場的優勢仍在，圖為早前與訪港的新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰合照。

香港國際金融投資峰會將於下月初舉行。財政司司長陳茂波在網誌表示，自今年預算案宣布籌辦投資峰會後，外間的反應非常正面積極，籌辦期間不斷有一些未收到邀請的國際金融機構亦主動向我們查詢。他指，今次峰會是自新冠疫情爆發近三年以來，香港首場甚具規模的高規格實體金融會議，雲集全球逾100家重量級金融機構主要負責人，肯定是亞洲區今年最受矚目的財金盛事之一。

陳茂波稱，投資峰會還有不到一個月便正式舉行。相關的籌辦工作正進行得如火如荼，由於不少與會者向當局反映峰會會議僅得一天，有點意猶未盡，也有不少未能出席峰會的朋友希望有機會參與此項盛事。有見及此，金管局將聯同金融學院於峰會翌日（11月3日）增辦一場「國際投資對話」研討會，題目為《投資於風雲變幻時》。研討會邀請了多位重量級人物，他們來自不同類型的環球資產管理機構，包括傳統長倉基金、老牌私募基金、基建融資專家、大型對沖基金等，分享在現時風雲變幻的宏觀環境下如何應對挑戰及抓住機遇。該場研討會會向公眾現場直播，讓更多金融業界及市民可以參與其中。

陳茂波提到，不少意見關心香港和新加坡之間金融業如何比較，指香港的金融服務市場規模、港股市值、境外人民幣最大樞紐、債券發行量、在港的私募基金管理資產規模，都較新加坡有明顯優勢。

他指，香港一直在競爭中發展與成長，毋須妄自菲薄，也不用迴避不足，只須實事求是、針對性地制定有效對策，進一步提升本港金融市場的競爭力。