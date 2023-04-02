陳茂波：摒棄零和 冀健康競爭促優勢潛力

財政司司長陳茂波上周到馬來西亞及新加坡訪問。他表示，預期隨著全球經濟重心西向東移，中國和發展中的亞洲經濟體持續發展、科技應用和創新不斷向前，以及中產階層隨之擴大，亞太地區的經濟增長動能將進一步增強，貨物及服務貿易和人員來往將大增。

陳茂波在網誌中指，上周與當地主要官員、商界領袖、企業代表、金融科技公司和在當地工作的港人會面，並到訪一些科技公司，以及出席以中國和東盟以至亞洲的發展為主題的研討會和餐會。

當地學生關心香港搶人才措施

他提到，曾到訪馬來亞大學及新加坡國立大學，發表演說及跟學生們交流。當地學生除了關心如何加強香港與兩地合作、一起實現更好的區域發展之外，也對香港和粵港澳大灣區的發展機遇和香港推出新的搶企業、搶人才政策措施很感興趣，尤其是數月前推出的「高材通」。

陳茂波表示，或有人顧慮經濟體之間的競爭加劇或帶來負面影響，但經濟的發展將可把整個餅做得更大，各地在競爭的迫切感下都將不斷提升自身競爭力，造就更高水平的科技應用、產品創新、服務質素提升等。

他指，經過數十年的發展，不同的經濟體走出了各具特色的道路，相信摒棄零和的競爭想法，多作互惠共贏的考慮，健康的競爭將帶出各自最強的優勢與潛力，為全球經濟的更好發展、為自身社會和人民的福祉，作出更新、更大的貢獻。