陳茂波：政府重視文物保育 逾1500歷史建築已評級

財政司司長陳茂波今日（9日）在大灣區文物建築高峰論壇上致辭時指，香港面積雖小，但文物絕不匱乏，共有132項法定古蹟，超過1,500項已評級的歷史建築，208處具考古研究價值的地點。他指，政府十分重視文物保育，會透過歷史建築評級機制，以客觀科學標準釐定香港歷史建築物的文物價值及保護的需要。就文物價值極高的建築物、構造物以及考古遺址，會根據古物及古蹟條例宣布成古蹟，並透過法例加以保護，按需要對相關業主給予維護資助，以資助鼓勵私人業主維修他們的歷史建築，避免因日久失修而破損。



陳茂波又表示，為善用歷史建築，政府推行活化歷史建築夥伴計劃，邀請非牟利機構以社企模式來活化及營運一些由政府選定及擁有的歷史建築物。計劃由2008年至今，有22幢歷史建築受惠，不少已成為香港文物旅遊熱點，當中5項更獲聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎。

