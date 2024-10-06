陳茂波：整體市場氣氛顯著改善 引進辦下月公布新一批重點企業名單

財政司長陳茂波今日(6日)發表網誌。他表示，踏入本年第四季度，整體市場氣氛顯著改善，恆生指數升至約兩年半高位，過去15個交易日累積上升超過5,600點，升幅33%。九月起至上周五的平均每日成交約1,920億元，較八月平均每日成交額高出一倍。港股市值亦升至39.4萬億元。他續指，多項因素都有利市場未來反覆向好。當中，內地早前宣布的多項大力挺經濟的政策措施發揮著關鍵作用。與此同時，市場認為美國減息周期經已啟動，加上本港及內地市場的估值非常吸引，都令投資者對後市審慎樂觀。

陳茂波表示，預期市況回升以及投資者審慎看好後市，將推動不少公司加快在港上市的進程，當中包括不少創科企業；同時亦將促成更多企業在港落戶。他指，下月，引進辦將公布新一批重點企業的名單，涉及十多家企業，當中超過一半是來自人工智能和大數據範疇，分別來自內地、美國和歐洲等地，當中有些更是其領域中的龍頭企業。

月底將率金融和創科界前往中東

他指，過去一段時間，香港的上市制度也不斷改革創新。目前已有超過330家新經濟公司在港上市，總市值合共超過9.6萬億港元，佔港股總市值超過26%，並佔港股日均成交量近23%。這些改革不僅提升了香港股票市場的吸引力和活力，亦讓香港成為了不少創科企業優先選擇的上市地。

陳茂波又指，本月底將率領一個包括金融界和創科界的代表團前往中東，向當地推介香港作為國際金融、貿易和創科中心的最新發展、香港在「一國兩制」下的獨特優勢和功能，以及粵港澳大灣區和共建「一帶一路」倡議的新機遇。進一步深化香港與海灣阿拉伯國家多層次的交流合作，將為兩地投資者和企業帶來更多互惠互利的商機，更好突顯香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和貢獻。

