陳茂波：新修訂CEPA協議進一步提升香港作為區域總部競爭力

特區政府和國家商務部簽署 CEPA框架下《服務貿易協議》的第二份修訂協議。財政司司長陳茂波表示，新修訂協議讓更多香港企業和專業人才能以更優惠的待遇進入內地市場，讓香港在服務貿易及專業服務方面的優勢和吸引力更為突顯，進一步提升香港在深化內地和全球各地經貿合作上的角色，強化香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的功能。
陳茂波在網誌表示，以金融業為例，新安排取消香港金融機構在向內地保險公司投資入股時，最近一年總資產不少於20億美元的要求，有利規模較小的金融機構進入內地開拓保險市場。 他又提到這次修訂協議也增設了「港資港法」和「港資港仲裁」措施，包括支持在大灣區試點城市註冊的港資企業，可協議選擇使用香港法律為合同適用法；以及支持在大灣區9市註冊的港資企業，選擇以香港為仲裁地以解決爭議。新安排有助鞏固香港亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位。
陳茂波：新的修訂協議將進一步提升香港競爭力
旅遊業方面，陳茂波透露，經由香港入境內地的外國旅行團可在廣東停留144小時的免簽政策，適用區域由珠三角地區和汕頭市擴展至整個廣東省。到港參加掛靠內地港口的國際郵輪航線旅遊的內地遊客，亦得以更便捷的方式入境香港，這有助郵輪公司以香港作為據點，發展更多航線。
陳茂波指出，新的修訂協議將進一步提升香港作為區域總部的競爭力；在CEPA下放寬港資企業的准入門檻、放寬在金融以至法律仲裁等專業服務領域的資質要求，將可吸引更多外資企業和專業服務公司選擇以香港作為進入內地市場的據點；為非中國籍香港永久性居民提供入境便利，則能吸引更多海外人士優先選擇以香港為駐地，以便進入內地。原文刊登於 香港電台