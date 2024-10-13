陳茂波：新修訂CEPA協議進一步提升香港作為區域總部競爭力

特區政府和國家商務部簽署 CEPA框架下《服務貿易協議》的第二份修訂協議。財政司司長陳茂波表示，新修訂協議讓更多香港企業和專業人才能以更優惠的待遇進入內地市場，讓香港在服務貿易及專業服務方面的優勢和吸引力更為突顯，進一步提升香港在深化內地和全球各地經貿合作上的角色，強化香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的功能。

陳茂波在網誌表示，以金融業為例，新安排取消香港金融機構在向內地保險公司投資入股時，最近一年總資產不少於20億美元的要求，有利規模較小的金融機構進入內地開拓保險市場。 他又提到這次修訂協議也增設了「港資港法」和「港資港仲裁」措施，包括支持在大灣區試點城市註冊的港資企業，可協議選擇使用香港法律為合同適用法；以及支持在大灣區9市註冊的港資企業，選擇以香港為仲裁地以解決爭議。新安排有助鞏固香港亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位。