陳茂波：未來10年熟地供應量相當2個將軍澳　料可提供49.3萬個單位

新一份《施政報告》提出建屋流程要達到「提量」、「提速」、「提效」及「提質」的效果，政府今日下午(20日)首次公布未來10年可供發展土地的供應預測。財政司司長陳茂波表示，未來10年(即2023-24至2032-33年度)，本港「熟地」供應量將達3,280公頃，整體呈上升趨勢，由首年約110公頃，至2032至33年度可達480公頃，當中已預留作房屋及經濟用途，估計可提供約49.3萬個公私營房屋單位，以及約10,330,000平方米可用作經濟用途的總樓面面積。

陳茂波指，3,280公頃土地相當於兩個將軍澳，或沙田及馬鞍山面積，已預留作房屋的土地，可提供約49.3萬個單位，相對於每10年43萬個單位的需求，認為顯示政府有能力透過積極造地主導土地供應，並有空間應對萬一出現需求特別殷切的情況，亦可支持產業與經濟發展。

北部都會區供應1300公頃熟地

政府又說，未來10年間的供應來源主要是新區的開發，初期集中於東涌新市鎮擴展，之後北部都會區可供應1,300頃熟地，佔總熟地供應量約四成，當中北都的古洞北、粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南及新田/落馬洲等新發展區會「接力」成為供應軍鎮，在中後期交椅洲人工島填海及將軍澳第137區亦有「熟地」出現。