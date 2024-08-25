陳茂波：本周公布7月出口數據 料增長勢頭延續

財政司長陳茂波今日(25日)發表網誌，指聯儲局官員近月的言論，令市場對美國息率開始回落的期望再度升溫。目前投資者普遍預期聯儲局在今年底前的會議中，將會把利率下調。惟他指，息率何時下調及回落的幅度，其對資產市場壓力的紓緩，以至對本地投資氣氛的影響，在種種變數之下，仍然需要小心評估。

陳茂波表示，本港經濟數據中也不乏較好的環節。例如商品出口數字，本港整體出口已連續三個季度錄得按年上升，今年上半年升幅12.2%，是2022年以來最好的上半年。其中，本港對越南及泰國的出口分別升23.5%和32.1%，對美國出口亦升16.6%，足見出口狀況在多個主要市場持續改善。本周，統計處將公布7月份的出口數據，相信這增長勢頭可以延續。 此外，今年餘下時間仍有一連串的盛事活動，加上美國減息可能令港元匯率稍為回軟，將支持訪港旅客人數和消費。同時市民就業收入持續增加，對消費意欲亦應有所支撐。如果出口持續向好，加上外圍息率回落、投資氣氛改善，今年餘下時間的經濟氣氛將可維持平穩。



將到訪南京 加快新質生產力發展 陳茂波指，展望未來，仍需全速增強經濟動能，為中長線發展做好部署，包括加快創科的發展和應用；也推動科研和創新在經濟發展中的引領作用，為本港經濟增能添力。 陳茂波提到，本周將會到訪南京，探討新的合作空間和模式，加快兩地新質生產力的發展。下月，他會出訪澳洲、西班牙、英國等地，向當地工商、金融和創科界介紹香港的營商優勢，希望促進彼此更多的聯繫和合作。 陳茂波亦指出，國家主席習近平在紀念鄧小平誕辰120周年座談會提到，要緊緊抓住推動高質量發展，全面推進中國式現代化。這個對香港融入國家發展大局、為中國式現代化貢獻香港力量，是重要的指引和應有的使命擔當。