陳茂波：本年度財赤料超千億 歷來第二高

財政司司長陳茂波表示，估計2022至23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元，將為歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄。

陳茂波在網誌中稱，無論是中小企抑或打工仔，都仍然承受著不同程度的經濟壓力，而政府的財政收入狀況也一樣。在經濟低迷的環境下，可以預期政府的收入將不如預期，但開支卻有所上升，在此情況下，本年度的財政狀況將較預期差。政府財政儲備或會進一步降至8,000億元的邊緣。而若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，赤字情況將更為嚴重。

他指，疫情打擊經濟的同時，環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱了外圍經濟動力，也影響本地經濟狀況，在出口、私人消費及固定投資都比預期差，料今個財政年度的利得稅及薪俸稅稅收將較年初時的估算為低。

他表示，今年4至8月份港股平均每日成交額的1,170億元，較去年同期少26%；而今年度首四個月的住宅樓宇成交量亦減少37%。股票和樓市疲弱，或令今年的印花稅收入比預期少約三分之一。

他又提及，樓市疲弱，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠。過去的經驗顯示，在樓價下調的時候，地價的調整幅度會更大，四月份便曾有住宅地皮流標。經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱。與此同時，發展商補地價商討的意欲亦明顯減弱，也會影響土地收入。

而面對疫情打擊及經濟下行的壓力，之當局卻一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響，並盡力維護市場對前景的信心。計及年初預算案中總額逾1,700億元的逆周期措施，已令今個財政年度估計錄得超過560億元赤字，惟這數字並未包括其後推出、涉資430億元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

陳茂波形容，收入減少、開支上升，加上面對外圍政經環境複雜多變，全球經濟復蘇進程依然崎嶇，未來本港的經濟前景仍然充滿挑戰。如何善用公帑，支援基層市民及社會民生，以穩住社會大局是短中期的首要任務之一。惟他補充，推出支援措施時必須兼顧公共財政的穩健度及公帑使用的恰當性。

他同時希望，10月1日發放的第二期消費券將為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用及乘數效應。惟經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷更是恢復經濟動力的核心所在，故呼籲社會積極配合接種疫苗，築牢防疫屏障，讓香港有更大空間爭取經濟活動和對外往還的復常。