陳茂波：本港商品出口仍受壓  本地建設全速推動

陳茂波在網誌中回顧今屆政府首年任期，指過去這三百多天經歷高低起伏，也見證了整個社會如何擺脫疫情。

財政司司長陳茂波表示，本港商品出口仍然受壓，今年首四個月的商品出口貨值仍錄按年雙位數跌幅，主要受環球經濟進一步惡化、地緣政治局勢緊張及經濟體間競爭激烈所影響，有關挑戰料會在今年餘下時間持續。

陳茂波在網誌中回顧今屆政府首年任期，指過去這三百多天經歷高低起伏，也見證了整個社會如何擺脫疫情、步入復常，毋須再戴口罩的生活讓大家笑臉重現。而從去年底的國際金融領袖投資峰會、七人欖球賽；到今年初香港全面復常，「開心香港」的美食市集系列，以至近期闊別十年的黃鴨仔重臨維港，都為不少大人和小朋友帶來歡笑與回憶。

陳茂波指，過去四個季度受外圍環境惡化和金融狀況收緊所拖累，去年第三至第四季整體經濟收縮逾4%；隨著調節防疫措施，今年二月初迎來全面通關，支持今年首季經濟顯著改善，按年回復增長2.7%。消費券、企業稅費減免等亦鞏固了經濟復蘇的勢頭。而失業率亦由去年第二季的4.7%，回落到目前的3.0%。

他又指，通脹基本維持溫和，首五個月住宅樓市價量均溫和回升，零售銷售價值的按年增幅由去年下半年僅約1%，加快至今年首四個月近22%。固定投資在今年首季亦按年實質增加了近6%。

他表示，外圍的情況我們難以管控，但本地的建設則正全力加速推動，並將國際金融中心做大做強」，業務範疇更廣闊、產品更多樣化、資金來源更多元，與內地，特別是粵港澳大灣區的合作更形密切

他又指，本港更大力的透過新政策、新舉措、新模式，全速推動本港在創新科技的研究、科研成果的轉化和應用；推動創科龍頭或技術前沿的企業落戶香港，匯聚更多人才，並創造蓬勃的生態圈和產業集群。

陳茂波表示，周六為香港特區成立26周年，亦是今屆政府上任一周年。財政司司長陳茂波表示，國家主席習近平去年七一講話提出的四點希望，成為了過去一年及至未來特區政府工作的指導思想，當局正全力以赴，透過不同的政策和措施，拼經濟，惠民生。他坦言，發展過程中面對不少挑戰和困難，很多經年累積的問題也需要時間化解，但特區政府整個團隊、行政立法關係、社會各界更為團結，本港經濟發展正面。在持續努力、加速向前的階段，香港必定迎來更美好的明天。