陳茂波：本港宏觀經濟形勢向好 將公布下年盛事活動

陳茂波表示，不同行業之間的復蘇仍存在不平均的狀況，零售及餐飲等行業仍在努力適應市民及旅客消費模式轉變所帶來的挑戰。他指，香港有豐富多元且獨特的消費與旅遊特色，政府正以嶄新的旅游元素和組合，以及不一樣的宣傳策略，力求創造全新的旅遊體驗和亮點。只要能為市民及旅客不斷創造新穎且愜意的良好體驗，消費需求及商機便隨之而來。他續指，繼上半年的各項盛事，下半年的精彩活動也快將公布。這些盛事活動勢必為市面增添活力及消費動力，為市民和旅客提供更多吸引的好去處和消費選擇。