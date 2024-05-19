陳茂波：本港宏觀經濟形勢向好 將公布下年盛事活動

財政司長陳茂波今日(19日)發表網誌，稱本港宏觀經濟形勢向好，財政狀況平穩，未來3年左右公共財政將趨向平衡。盛事活動方面，下半年的精彩活動也快將公布。
陳茂波表示，不同行業之間的復蘇仍存在不平均的狀況，零售及餐飲等行業仍在努力適應市民及旅客消費模式轉變所帶來的挑戰。他指，香港有豐富多元且獨特的消費與旅遊特色，政府正以嶄新的旅游元素和組合，以及不一樣的宣傳策略，力求創造全新的旅遊體驗和亮點。只要能為市民及旅客不斷創造新穎且愜意的良好體驗，消費需求及商機便隨之而來。他續指，繼上半年的各項盛事，下半年的精彩活動也快將公布。這些盛事活動勢必為市面增添活力及消費動力，為市民和旅客提供更多吸引的好去處和消費選擇。
「產學研1+計劃」逾20份資助獲批
陳茂波又指，近年政府大力投放資源，推動創科發展，本地的創科生態圈正不斷茁壯成長，為經濟創造不同新增長點的同時，亦推動其他傳統產業的升級轉型。為了進一步激勵產學研協作，加速推動「從1到N」的科研成果轉化和產業發展，去年10月推出了「產學研1+計劃」，目標是以配對形式資助不少於100支有潛質成為成功初創企業的大學研發團隊，於約5年內分階段完成其項目。計劃首輪收到超過90份來自不同大學的申請，當中20多份獲批資助，具體詳情會在短期內發布。