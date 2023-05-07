陳茂波：本港經濟一季比一季好 今年比去年好

財政司司長陳茂波表示，香港經濟復蘇仍在初始階段，力度還需要加固。如果外圍市況沒有急劇惡化，憑著一系列支撐內部需求的舉措，加上內地的貨物進出口持續改善，年內本港經濟有望進一步改善。他相信，本港的經濟會是一季比一季好，今年比去年好。

陳茂波在網誌中表示，今年首季的食肆總收益按年激增82%至275.6億元，即使當中部份升幅源於低基數效應，但以金額計仍然是三年多以來最高的水平。同期的零售業銷售貨值亦按年上升24%，是自去年12月到今年3月連續四個月每月高於300億元水平。今年首季私人消費開支實質按年大幅增長12.5%；而受惠於訪港旅遊業復蘇，服務輸出顯著上升16.9%。固定投資也在經濟前景向好下扭轉跌勢，回升5.8%。可是，整體貨物出口在外圍環境疲弱，以及更多不明朗因素影響下，仍錄得18.7%的跌幅。因此，儘管經濟結束了連續四季的跌勢，惟今年首季僅按年溫和增長2.7%。

復蘇仍在初始階段

陳茂波指，有關數字反映香港經濟復蘇仍在初始階段，力度還需要加固，特別是美國聯儲局上周加息四分之一厘，市場雖預期加息周期或將完結，但息率仍會高企一段時間，加上美國接二連三有銀行陷入財困，加劇市場不安情緒，令外圍經濟面對更多不確定性。

他又提及，不少「開心香港」的活動深入社區，希望讓市民在自己生活或工作的地區，都能相約更多街坊親友一起參與其中，一起分享更多愉快體驗。

他又指，完善地區治理架構，扭轉區議會過去出現的亂象，引入適當的制度、明確的權責和分工，將使地區工作真正聚焦在改善社區服務和民生事宜上，形容上周政府提出的改革方案有效令區議會重回《基本法》下非政權性區域諮詢和服務組織的定位，貫徹把維護國家安全放在首位、全面落實「愛國者治港」以及充分體現行政主導。