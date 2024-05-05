陳茂波：本港經濟保持增長勢頭 惟外圍環境複雜多變存不確定性

財政司長陳茂波今日(5日)在網誌撰文，指本港經濟保持增長勢頭。今年首季本港生產總值按年實質增長2.7%，是連續五個季度增長；港股已連升9個交易日，樓價亦見回穩。外圍環境複雜多變，存在許多不確定性，息口較長時間維持在高水平，對環球經濟復蘇、本港出口、本地投資意欲和資產市場表現都會帶來影響。

陳茂波表示，今年首季本港生產總值按年實質增長2.7%，是連續五個季度增長，經季節性調整後按季增長速度亦加速至2.3%。資產市場氣氛亦見改善。港股已連升九個交易日，恒生指數累計升幅近14%，平均每日成交金額超過1,280億港元。樓市在撤銷「辣招」後，成交轉趨活躍，樓價亦見回穩。

今年第一季經濟增長的動力，其中一個主要部分來自訪港旅遊。隨著訪港旅客數目進一步上升，服務輸出繼續錄得顯著增幅。今年五一黃金周假期，首三日入境旅客接近65萬人次，較去年黃金周首三天增加25%。外部需求較預期理想，亦支持整體貨物出口在今年首幾個月有所改善。