陳茂波：本港經濟保持平穩 下半年訪歐美中東

財政司長陳茂波表示，目前本港整體經濟狀況尚算平穩，繼續保持增長；在中央的堅實支持下，各項惠港措施相繼落實推行，必定會推動本地旅遊和消費相關行業的發展。他又表示，特區政府團隊相關官員往後會繼續積極外訪，下半年他會到訪歐美、澳洲和中東等地，全力開拓具潛質的新市場及新資金。

陳茂波表示，拉動本港經濟的三頭馬車中，貨物出口第二季繼續按年升7.6%，投資開支亦升6%，支持今年第二季本地生產總值按年增長3.3%。但旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來一定壓力。

過夜會展旅客恢復至疫前八成 他又指，旅遊發展局的數字顯示，今年上半年2,100萬訪港旅客人次中，約有70萬為過夜的會展旅客，恢復至疫前同期的八成，是各類過夜旅客中恢復得最快的一群。他們留港日數較平均長，人均消費亦較整體旅客高兩至三成。特區政府會繼續加強開發這類高消費的客源，旅發局已促成及競投了逾60個大型國際會展活動，由今年至2026年期間在港舉行，預料可吸引至少22萬人次參加。