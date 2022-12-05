陳茂波：本港首三季經濟疲弱 維持預測全年經濟負增長至3.2%

財政司司長陳茂波今日（5日）出席立法會財經事務委員會時表示，考慮到本港首三季經濟表現均較為疲弱，維持全年經濟負增長3.2%的預測，雖然目前面臨環球通脹高企局面，但認為相關成本壓力對本港仍較溫和，料全年基本通脹率按年升1.8%。他指，目前樓市淡靜，但重申未來3至4年私人住宅落成量將有助穩定房屋供應。



陳茂波提到，明年環球經濟增長動力繼續減弱，預計會進一步抑制外部需求，香港貨物出口仍會面臨巨大壓力，但內地經濟持續恢復，將抵銷部份負面影響；若先進經濟體的加息週期一如預期，大致在年中完結，下半年外圍經濟或會穩定下來。



他又指，本地消費活動踏入第四季有改善，10月零售業總銷貨價值按年升幅加快，實際錄得溫和增長，未來有多場大型活動和體育盛事舉行，包括本月單車節、明年1月亞洲金融論壇和2月的馬拉松賽事，相信有助刺激消費，若外圍環境不比預期差，加上疫情穩定受控，香港經濟在明年應能逐步重拾動力。

料將錄得1000億元赤字 高於估算563億元

陳茂波特別提到，經濟疲弱下政府收入不如預計，本財政年度利得稅和薪俸稅稅收，將比年初估算低，在股市和樓市疲弱下，印花稅收入亦比預期少，地價收入亦受影響；加上保就業計劃和防疫抗疫等開支，本年度財政狀況將較預期差，估計2022至23年的財政年度，將會錄得高達1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元，財政儲備或會降至8,000億元水平，相等於11個月政府開支，強調政府必須審慎理財，維護財政穩健。

至於被問到如何在來年財政預算案中，平衡財政壓力和市民對派發消費券等福利的期望，陳茂波形容「切中要害」，會在預算案諮詢期密切留意市場意見，保持「量入為出」宗旨，作動態評估。對於目前市道下，有沒有需要調整樓市辣招，他指，當年推出辣招是為幫助未置業市民優先買樓，目前這個想法未有改變。