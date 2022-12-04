陳茂波：深入了解憲法精神有助全面落實一國兩制

今日是國家憲法日，財政司長陳茂波在網誌表示，透過深入了解憲法的精神和實施，更好了解憲法和《基本法》的關係，有助全面準確貫徹落實「一國兩制」，在國家邁向中國式現代化的進程中，貢獻香港力量。
陳茂波表示，回望憲法與《基本法》的發展與關係，能更好認識「一國兩制」的實踐；深入學習中共二十大報告的精神和要義，則更了解中共帶領著國家如何總結過去十年的發展歷程，以至未來的宏大願景、發展方向及行動綱領。中央派出宣講團專程來港深入解讀報告，顯示對「一國兩制」事業的高度重視和對香港的親切關懷，他感謝兩位負責講解的宣講團成員。
陳茂波指出，中央提出建設中國式現代化的目標堅定，方向明確，步驟清晰。香港在融入國家發展大局中，要有責無旁貸的時代責任感，並且結合自身特點，與內地一起努力打拼，逐步推進達到長期目標。
香港有獨特優勢做好金融服務
他又表示，國家的現代化進程，關鍵一環是推動經濟高質量發展，香港有著獨特優勢，能積極貢獻力量，包括將金融服務進一步造大造強，更好支持本港及國家的實體經濟發展；充分發揮「一國兩制」的制度優勢、內地龐大市場的規模優勢和粵港澳大灣區的區域優勢，讓創新科技更好推動金融及其他產業的發展，並更好結合政產學研的力量，讓科研成果商品化及創新應用推動產業發展。