陳茂波：深入了解憲法精神有助全面落實一國兩制

今日是國家憲法日，財政司長陳茂波在網誌表示，透過深入了解憲法的精神和實施，更好了解憲法和《基本法》的關係，有助全面準確貫徹落實「一國兩制」，在國家邁向中國式現代化的進程中，貢獻香港力量。

陳茂波表示，回望憲法與《基本法》的發展與關係，能更好認識「一國兩制」的實踐；深入學習中共二十大報告的精神和要義，則更了解中共帶領著國家如何總結過去十年的發展歷程，以至未來的宏大願景、發展方向及行動綱領。中央派出宣講團專程來港深入解讀報告，顯示對「一國兩制」事業的高度重視和對香港的親切關懷，他感謝兩位負責講解的宣講團成員。