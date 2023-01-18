陳茂波：港今年經濟反彈強勁　冀吸東南亞及中東企業來港上市

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的財政司司長陳茂波接受彭博訪問，他表示隨著香港與內地通關，香港今年經濟反彈「非常強勁」(very strongly)，又說除要吸引更多內地企業外，亦要吸引更多外國，特別是東南亞、中東國家的企業來港上市。

陳茂波指，非常興奮地期望今年香港經濟有強勁反彈，隨著香港與內地和世界各地重開邊境，已經有不少旅客選擇前往香港，將帶動本地消費上升，以及協助旅遊相關行業復甦，惟他認為需要「一些時間」(a little time)才可以有反彈，第一季仍會較慢，但相信之後會有較快的增速。

指近期樓價有復甦跡象

被問到今年新股(IPO)市場展望，陳茂波直言「樂觀」，指去年宣布容許外國公司納入滬深港通的南向通，他認為可以吸引外國企業到港上市。他表示，除了要吸引更多內地企業，亦需要吸引更多外國，特別是東南亞、中東國家的企業來港上市，形容為「首要目標」(prime target)。

至於樓市或物業情況，陳茂波指，去年住宅樓價及成交量下跌，惟近期不論樓價及成交量都有復甦跡象，不過加息周期未完結，受外圍環境影響，市民對樓市前景仍較審慎，他預期短期內樓市會較平穩發展，現階段不會推出措施控制樓價。