陳茂波：港元與美元絕不會脫鈎　正與中央商討內企在港分享敏感數據

近期港匯多次觸及弱方兌換保證水平，金管局多次入市承接港元沽盤，銀行體系總結餘至上周五(22日)減少至約1,652億元。財政司長陳茂波接受《南華早報》專訪時稱，即使近期出現資金外流、中美關係存在挑戰，但港元「絕不會」(absolutely not)與美元脫鈎，因為掛鈎符合國家戰略，是香港成為國際金融中心的基石，並鞏固有關地位。他又說，政府與中央商討，容許內地企業在港分享「敏感數據」(sensitive data)。

陳茂波表示，金管局入市以捍衛港元匯率的舉動符合聯匯制度設計，市場毋須恐慌，強調本港有充足流動性。他指，近期資金外流主要受套息交易影響，而目前為止的資金流出規模只屬非常小部分。

或 立法加強 數據安全

陳茂波又指，特區政府正與中央討論，若內地企業來港上市，容許它們與香港分享敏感數據，將有助香港成為全球級別的數據中心。他說，如果港府可以說服內地當局容許數據過境在港使用，並確保數據留在香港，不會流出海外，將令香港處於非常有利地位。他指需要有足夠保障確保內地當局放心讓跨境數據在港使用，不排除立法加強數據安全，惟現階段並無定論。

此外，陳茂波預告，8月中公布檢視全年經濟增長預測的結果，可能需要再次下調預測，由早前公布的2%至3.5%，下調至1%至2%，假如落實，將會是3個月內兩度下調預測。