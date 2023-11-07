陳茂波︰港府無懼制裁要脅 無預期在APEC與美方官員會面

亞太經濟合作組織會議(APEC)下周舉行，財政司司長陳茂波將代表香港出席領導人非正式會議。他表示仍在安排有關行程，目前無預期與美國政府官員會面。
對於美國國會一批跨黨派議員提出法案，要求將多名執行《港區國安法》的法官、檢控人員及官員納入制裁名單。陳茂波批評完全不能接受，強調特區政府不會妥協，亦不會懼怕有關要脅。
望明年繼續舉辦金融峰會
另外，陳茂波說今次國際金融領袖投資峰會成功舉行，達到預期效果，有300名貴賓出席，當中100人屬全球最大金融機構主席或行政總裁，形容是金融界的「全明星賽」，他希望明年繼續舉辦峰會。他又說不少金融領袖都體會到香港全面復常，即使面對地緣政治等挑戰，但仍可看到香港有無限機遇，對香港未來金融市場發展充滿信心。
西方媒體報道易偏頗 外賓來港「眼見為實」
陳茂波又指在現時地緣政治下，西方媒體對內地和香港報道容易偏頗，外賓來港具體交流非常有用，「可親眼看本港情况，眼見為實」，比透過媒體來看更實在。
陳茂波又說，峰會很榮幸得到國務院副總理何立峰發表視頻講話，反映國家對香港國際金融中心地位的支持及認同，特區政府及各金融監管機構會做好何立峰所提及的三點建議工作，將香港的金融市場發展得更大更強。