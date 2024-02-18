陳茂波：港有優勢成國際綠色科技及金融中心 本月底首辦香港綠色周

財政司長陳茂波今日(18日)發表網誌指，香港匯聚了不少綠色科技企業及人才，同時匯聚了不少綠色資金及金融產品，具備相當優勢發展成為「國際綠色科技及金融中心」。他表示，將在本月底舉辦首屆「香港綠色周」。綠色科技方面，將會有「香港綠色科技論壇2024」及一系列的圓桌論壇，屆時將有數十家從事前沿綠色科技研發的初創公司，展示其技術與產品。綠色金融方面，金管局將與世界銀行集團成員國際金融公司合辦為期3天的「亞太區氣候業務論壇」，集合亞太地區的政商領袖和行業代表，探討綠色轉型中的各項金融議題。

不同計劃支持綠色科研發展 陳茂波又指，正透過多個不同計劃支持綠色科技的研發，包括「創新及科技基金」、「低碳綠色科研基金」、「新能源運輸基金」等，就「淨零發電」、節能綠建、綠色運輸等範疇，已批出了逾8億港元予數百個研發和試點項目。他稱，目前本港匯聚了超過200家綠色科技公司，部分公司的技術具備不俗的國際競爭力，並且已成功開拓海內外市場。