陳茂波：滬港商貿金融等各範疇均可加強合作　強強聯手相得益彰

灣仔海濱一連5個周末舉行「樂聚維港嘉年華」，昨日(8日)有到場出席開幕禮的財政司司長陳茂波，今日(9日)在網誌回顧昨晚現場氣氛歡欣熱鬧、人氣逼人，又指場地有不同類型表演，如街頭表演 、極限運動X Game示範等，建議市民下周日獲發新一期消費券後，相約親友一起聚餐，再到灣仔海濱參與嘉年華共度歡樂時光。

陳茂波昨出席活動開幕禮前，剛好結束3日的上海訪問行程，其間他參觀一間從事人工智能芯片和「雲計算」的企業和華為上海研究所。他又在當地出席一個人工智能大會和物流航運會議，席間與多個機構、創科企業和工商界會面。他形容，此行印證本港在力拓創科發展方面走對了方向，但科技發展一日千里、技術不斷更新迭代，競爭日益加劇，本港必須把握好大勢、時刻走在前沿。

招商引資短期內或有好消息

招商引資方面，陳茂波形容已獲得不少正面回應，表示有初創公司和科技企業均認同香港「一國兩制」優勢和國際化，對以香港作為據點拓展國際市場表達強烈興趣，相信在引進重點企業方面，短期內可以有一些好消息公布。

另外，陳茂波提到今年是滬港合作會議機制設立20周年，香港與上海分別在粵港澳大灣區和長三角城市群扮演著重要角色，認為兩地在金融、商貿、物流航運、綠色轉型、數字經濟、文化旅遊等多個範疇，都可以加強合作，共同為國家「高質量發展」貢獻更大力量。他並指，本港與上海有很多共通點，但也各有優勢、各具特色，有著各自發展的成就，絕對能夠強強聯手、相得益彰。