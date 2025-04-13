陳茂波：環球市場不明朗 香港更具吸引力

近來中美雙方在關稅戰上互不相讓。財政司長陳茂波今日(13日)在網誌指出，自美國公布向全球貿易伙伴施加所謂「對等關稅」後，國際金融市場出現大幅波動。然而，中國以堅定而明確的立場持續推進高水平對外開放，是應對這場關稅戰的最大底氣。香港方面，在「一國兩制」的制度優勢下，在當前環球市場前景不明朗的情況下顯得更加穩定和具吸引力；只要齊心合力辦好自己的事，香港必能在這個變局中以更有利的條件開創新局面。

陳茂波表示，最近，許多國際大型金融機構和其他地區的耐心資本對香港市場愈加重視，並深入探討如何增加在本港市場的參與。也有不少海外的科研人員和學者正積極考慮轉到香港繼續做研究和工作；也有更多科企希望以香港作為基地，拓展國際市場。

「一國兩制」 優勢下更具吸引力

他表示，已指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地。港交所亦會加緊做好在東盟和中東市場的聯繫和推廣工作，吸引更多當地優質企業來港上市，同時匯聚更多國際資金到港，進一步提升香港國際金融中心的實力和地位。



陳茂波續指，對於未來市場可能出現的瞬間急劇變化，特區政府會保持高度警惕、做好準備，加強對形勢發展的監控、預測及應對部署。他又指，香港背靠祖國，在「一國兩制」的制度優勢下，香港在當前環球市場前景不明朗的情況下顯得更加穩定和具吸引力。只要齊心合力辦好自己的事，香港必能在這個變局中以更有利的條件開創新局面。