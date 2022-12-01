陳茂波：環球經濟疲弱　政府全力穩經濟推動發展

財政司司長陳茂波出席一個論壇致辭時表示，本屆政府上任以來採取積極有為態度推動經濟發展，施政報告提出進取措施吸引企業、招攬人才。有不少企業、投資者和人才向政府表示非常歡迎，亦收到大量查詢，可以預期明年和未來幾年，香港人氣和財氣都會旺起來。

成立香港投資管理有限公司提升競爭力

陳茂波表示，香港數年前透過改革上市制度，讓新經濟企業於香港籌融資，令港股市場成功擴容。為了讓處於發展初期階段的硬科技公司，例如新一代信息技術、先進硬件和材料、新能源及節能環保、新食品和農業技術等公司，更加容易來港集資，港交所正就降低有關公司上市門檻進行公眾諮詢。他表示，政府同時致力推動創新科技產業發展，並且成立香港投資管理有限公司，透過整合新設立的共同投資基金和之前已經成立的大灣區基金、策略性創科基金，吸引企業落戶、協助產業、提升香港競爭力。

陳茂波又指，香港作為國際金融中心，在連接內地和國際資本市場、投資者上有獨特角色，提供一個國際投資者熟悉信任和真正營商環境。他強調，一國兩制讓香港有獨一無二的制度優勢，又提到，國家主席習近平於七一講話中，充分肯定香港在國家發展中不可替代的角色，香港正處於由治及興的階段，形容在世界百年未見的變局下，機遇就在香港，要用好自身優厚條件，全力貢獻力量參與國家發展。