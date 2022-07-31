陳茂波：經濟數據難言理想 全年預測或再調低

美國聯儲局上周一加息0.75厘，並預計未來會繼續加息。財政司司長陳茂波在網誌中表示，環球經濟明顯惡化，亦影響香港的經濟表現。他預告，明天公布的第二季本地生產總值，按季比較有所改善，但按年比較則仍然收縮，僅跌幅應較第一季收窄，情況難言理想。他指，下月中對本港全年經濟預測進行覆檢時，相信將難免要再次將其調低。

陳茂波指，覆檢本港經濟預測時會綜合考慮帶動經濟的「三頭馬車」——即出口、消費和投資的最新情況。由於美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累；整體經濟前景轉弱加上加息陰霾，會加重企業借貸成本和經營壓力，對整體投資亦造成負面影響；而美國大幅加息下，港息有趨升的壓力，將影響港股和物業等資產價格，並削弱市民消費意欲。

陳茂波指，下星期開始分期發放的第二階段消費券，可望為本地市道帶來提振作用。而面對短中期的經濟壓力，政府會小心密切注視形勢，審慎研判，適時調整政策應對變化。

另外，政府正全力籌備十一月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，連同同期舉行的香港國際七人欖球賽，將會是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯繫的具國際性標誌的實體項目。他望活動將有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際金融中心的地位。

他又指，即將發行的第七批銀色債券，發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。