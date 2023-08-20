陳茂波：航空業復甦勢頭好 料明年全面恢復

財政司司長陳茂波今日(20日)在網誌中表示，香港航空業的復蘇勢頭良好，約恢復到疫情前的75%，機管局預計，機場客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復，本港航空復蘇的進展符合預期。此外，外勞輸入方面，28家公司的申請合共逾2,800個名額獲批，勞工預計最早在10月抵港。陳茂波又指，本港國際航空樞紐的發展，由「城市機場」轉變成為「機場城市」，需要把握好大趨勢及新機遇。
機場客運量明年全面恢復 航空業外勞最早10月抵港
陳茂波表示，疫後香港航空業的復蘇勢頭良好，航班航點及乘客數目持續增加，目前香港國際機場共有約110家航空公司營運來往全球165個目的地的航班，約恢復到疫情前的75%；每日客運量和航班升降量，亦已分別恢復至疫情前的65%和70%。機管局預計，本港機場的客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。
他又指，在積極培訓和招聘本地人員的同時，須全速輸入勞工，緩解人手不足。早前提出的運輸業輸入勞工計劃中，航空業的第一輪申請已有28家公司的申請獲批，合共2,800多個名額，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等共十個工種，預計最早可在今年10月抵港。
航空樞紐發展由「城市機場」轉變成為「機場城市」
陳茂波續指，機場及周邊多項發展正在全速進行，本港國際航空樞紐的發展由「城市機場」轉變成為「機場城市」，要把握好幾個大趨勢、新機遇，包括「橋頭經濟」的新模式；大灣區增長的新機遇；以及貨運物流的範式轉移。
他表示，佔地25公頃的SKYCITY(航天城)發展項目是重要把手，而總樓面面積達380萬平方呎的11 SKIES是SKYCITY的亮點，將成為全港最大的綜合商業發展項目，提供一系列新穎的娛樂、零售和餐飲選擇，以及商業辦公樓面，以發展醫療、保健、金融等服務。此外，旁邊的亞洲博覽館也將進行第二期擴建工程，落成後將提供一個超過2萬座位的先進舞台場館和更多展覽設施。
海天中轉大樓短期內啟用
陳茂波又提到，香港機場已跟整個大灣區建立緊密、多向度的海、陸、空聯運網絡，未來要優化「多式聯運」網絡和運作，令香港成為內地和國際旅客往返大灣區的首選門戶，其中「海天中轉大樓」會在短期內啟用，日後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續。
在貨運物流的新模式方面，陳茂波表示，機管局近年夥拍多家公司投資建造了多項先進的物流設施，並獲得了國際認證；機管局正跟東莞開拓新的「海空貨物聯運」模式，讓內地出口貨物的相關航空安檢、裝箱、打板及收貨等程序，推前至在東莞完成，然後以水路直接運達香港機場，再馬上轉運到世界各地，減少營運成本及裝卸時間。