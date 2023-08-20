陳茂波：航空業復甦勢頭好 料明年全面恢復

財政司司長陳茂波今日(20日)在網誌中表示，香港航空業的復蘇勢頭良好，約恢復到疫情前的75%，機管局預計，機場客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復，本港航空復蘇的進展符合預期。此外，外勞輸入方面，28家公司的申請合共逾2,800個名額獲批，勞工預計最早在10月抵港。陳茂波又指，本港國際航空樞紐的發展，由「城市機場」轉變成為「機場城市」，需要把握好大趨勢及新機遇。

機場客運量明年全面恢復 航空業外勞最早10月抵港 陳茂波表示，疫後香港航空業的復蘇勢頭良好，航班航點及乘客數目持續增加，目前香港國際機場共有約110家航空公司營運來往全球165個目的地的航班，約恢復到疫情前的75%；每日客運量和航班升降量，亦已分別恢復至疫情前的65%和70%。機管局預計，本港機場的客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。 他又指，在積極培訓和招聘本地人員的同時，須全速輸入勞工，緩解人手不足。早前提出的運輸業輸入勞工計劃中，航空業的第一輪申請已有28家公司的申請獲批，合共2,800多個名額，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等共十個工種，預計最早可在今年10月抵港。



航空樞紐發展由「城市機場」轉變成為「機場城市」 陳茂波續指，機場及周邊多項發展正在全速進行，本港國際航空樞紐的發展由「城市機場」轉變成為「機場城市」，要把握好幾個大趨勢、新機遇，包括「橋頭經濟」的新模式；大灣區增長的新機遇；以及貨運物流的範式轉移。 他表示，佔地25公頃的SKYCITY(航天城)發展項目是重要把手，而總樓面面積達380萬平方呎的11 SKIES是SKYCITY的亮點，將成為全港最大的綜合商業發展項目，提供一系列新穎的娛樂、零售和餐飲選擇，以及商業辦公樓面，以發展醫療、保健、金融等服務。此外，旁邊的亞洲博覽館也將進行第二期擴建工程，落成後將提供一個超過2萬座位的先進舞台場館和更多展覽設施。