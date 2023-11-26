陳茂波：談加稅言之尚早 會掌握民情 不應自己嚇自己

財政司長陳茂波上周在網誌中分享了出席APEC時的幾點觀察，包括部分APEC成員正思考增加稅收來源，引來外界猜測港府是否考慮加稅。他今日(26日)在電台節目表示，將會就《財政預算案》作公衆諮詢，目前談加稅與否言之尚早，強調政府會掌握民情和商界情況，審時度勢。對於今個財政年度首半年錄得逾千億赤字，他表示「不應自己嚇自己」，冀社會明白經濟有周期。

經濟有周期 最緊要大致保持平衡 陳茂波今早出席商台節目表示，今次行程前訂出三項目標，包括是說好香港故事、招商引資及了解各成員對全球經濟的看法。他表示，各成員對明年經濟較為悲觀，因息口高，對營商有壓力，加上地緣政治因素，不同經濟體在疫情期間投放大量金錢，目前要重建經濟韌性，今次會議期間，亦有聚焦討論綠色轉型、氣候變化及數字經濟等。 對於今個財政年度首6個月錄得逾千七億財赤，陳茂波表示，希望大家明白經濟有周期，最重要是在經濟周期內大致保持平衡，不應「自己嚇自己」，指政府固然需要審慎理財，不用擔心公共財政會乾塘。他指，政府在市況不好時會推出逆周期措施，當市況好轉，政府角色又會改變，形容香港已經進入新階段，需要為未來投資，平衡經濟，同時發展金融、創科等，為市民提供工作機會。



今年首10月逾330企業在港開設或擴展業務 當局早前調低本港全年經濟預測至3.2%。陳茂波提到，主因是內地出口有所下調，幅度較預期大，本港以轉口貿易為主。他指出，本港消費及投資均錄得正增長，旅客訪港目前約恢復至疫情前的六成多，期望國際航班在年底前可恢復至八成，明年則全面恢復。他估計，明年的出口挑戰仍然大，當局會大力招商引資，但形容效果未必即時顯現，又說仍在測算明年的經濟情況，會動態評估，要待財政預算案才可估算出明年的經濟增長水平。 陳茂波今日亦在網誌中表示，近年政府在創新科技及新型工業化方面持續投資和推動，加強研究成果轉化及創科產業化，例如日前出席了阿斯利康正式在香港設立研發中心和孵化平台—香港創新園的揭牌儀式。陳茂波提到，招商引資的工作正穩步前進，投資推廣署今年首10個月協助了超過330間內地或海外企業在本港開設和擴展業務，同比增長30%，預計會為香港創造超過3,700個就業機會。