陳茂波：超級三月接待逾340萬旅客　稱「企業高管都想抽空觀賞七欖及文化盛事」

香港3月盛匯多項涵蓋體育、潮流娛樂、藝術文化的世界級盛事，更被當局稱為「超級三月」。財政司司長陳茂波今日(30日)在網誌表示，在連串大型盛事推動下，超級三月為香港成功吸引了大量訪客。截至上周五，香港在三月接待了超過340萬名旅客，按年增加約12%，包括約96萬名非內地旅客；旺區酒店最近入住率接近九成，而七欖今屆入場人數預計錄得破紀錄的14萬人次、場內60多個企業包廂亦早已全被認購；零售業界亦反映，見到市面人流明顯增多，對生意有一定幫助。

陳茂波指，將於今天閉幕、連續三天的香港國際七人欖球賽，可說是將3月的熱鬧氣氛推上另一個高點。他稱，不少本周來港出席金融盛事的企業高管都跟他說，十分期待在連串密集的商務會議後，能抽空觀賞球賽以及參與其他的文化盛事，體驗一下香港的活力和多彩。而在場館外，尖沙咀、中環和灣仔等地區，也有不少市民和旅客在餐廳或酒吧觀賞賽事，形容「一杯啤酒、一起歡呼，連繫了人心、燃點了話題，讓人更好體會香港這動感之都的魅力所在」。

巴塞爾藝術展

另外，他又提到，自己日前到正在灣仔會展舉行的巴塞爾藝術展(Art Basel)，現場有來自世界各地的客人，也有市民帶同子女、老師帶同學生到來欣賞藝術作品，大會預計一連五日展會的入場人次，將比去年7,5000人次為多。

而早前剛舉行的國際潮流文化盛事ComplexCon，他指今屆共錄得3萬5千入場人次，按年增長16%。各種周邊產品、特色商品深受歡迎，場內熱鬧氣氛亦讓市民盡情消費，三天活動總銷售額超過8,700萬元。

至於由政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，以至由不同金融、學術、傳媒和國際構機舉辦的峰會，陳茂波指這些活動成功吸引了數以千計來自不同地方的工商和金融企業、家族辦公室、國際機構和學術界人士參加，他指自己在跟這些國際嘉賓互動交流時，發現他們認為香港恢復了往日的生氣和活力，對香港的看法愈趨正面和積極，特別是今年以來金融市場氣氛明顯暢旺，股市上揚、成交額顯著增加，新股融資活動更為活躍，加上國家在人工智能等前沿科技，以及文創產業等領域不斷有突破和創新，讓國際投資者對香港和內地金融市場重新評估，並加大其投資組合在這個區域的配置額度。