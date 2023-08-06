陳茂波：逾25間創科企業落戶 料創造超過4000職位

近年香港大力發展創科，並積極引進創科企業。財政司司長陳茂波今日(6日)發表網誌表示，本屆政府在引進創科企業方面，已取得一定的成績。包括創新科技及工業局和引進重點企業辦公室在內的特區政府團隊至今已接觸了超過200家企業，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模，預計首階段在港合共投資超過170億港元，創造超過4000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。

陳茂波表示，特區政府正和更多內地和海外的重點企業深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務。他又提到，最近到訪的內地企業，都已經落戶香港或在積極落實來港的計劃。其中3家把國際總部和境外研發中心定在香港。陳茂波續指，面對不斷變化的外圍環境挑戰，香港要辨識大勢，發揮好自身的優勢和國家政策的支持，守正創新、銳意發展，不斷提升自身的競爭力，開闢更多的新賽道，在挑戰中擁抱新的發展機遇，堅定前行，同時為國家的高質量發展作出更大貢獻。

數碼港匯聚逾170間Web3.0企業

至於金融發展方面，陳茂波形容取得不錯的進展，他舉例，在Web3.0方面，數碼港作為香港Web3.0的基地，至今已匯聚了超過170家相關企業，業務涵蓋非同質化代幣(NFT)、元宇宙、虛擬資產交易平台等，這些企業包括獨角獸企業和行內具領導地位的交易平台，企業創辦人來自超過20個國家及地區。

另外，一連十日在科學園舉辦的「開心香港」市集在上周五揭幕。陳茂波早前到訪市集，他表示，這次市集以創新科技為主題，園區內110家公司和合作伙伴參加市集，提供超過180項創新產品，均本地發明、本地設計及本地製造，期望大市民踴躍參與，體驗科技應用的樂趣，同時支持本港創科企業。