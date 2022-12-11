陳茂波：須前瞻部署推動發展

陳茂波指，土地發展和交通基建的規劃與興建需時，有必要前置部署，為社會及經濟發展創造所需的空間。 (資料圖片)

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今早正式通車。財政司司長陳茂波指，土地發展和交通基建的規劃與興建十分需時，有必要前置部署，為社會及經濟發展創造所需的空間。他強調須突破經驗的限制、敢於作出前瞻規劃，讓社會有更大空間進步創新、經濟可快速增長。

陳茂波在網誌中提到，過往的基建項目當年也曾面對質疑和遇上阻力，但多年後回看，它們均有劃時代的策略意義，為香港的經濟和社會發展創造了空間，為香港與國家和世界建立更便捷的聯繫，為提升市民生活質素提供重要基礎，「」容量是發展的支撐。這也體現於透過填海或重整現有土地的新市鎮發展。」

他指，北部都會區和交椅洲人工島填海將是未來十年本港土地供應的兩大主要來源，其中北部都會區約有1,300公頃土地估計在未來十年會變為「熟地」；而交椅洲人工島填海，1000公頃總面積之中的接近三分之一（即300公頃）亦在未來十年內實現。兩者合共提供1600公頃土地，相等於未來十年、由政府主導的造地項目總供應量的一半；同時帶來契機，創造更多更便捷、更具效益的交通及基建網絡。

他以交椅洲人工島為例，將聯通機場和港珠澳大橋；加上新建鐵路和道路網絡，包括第四條過海隧道，將接通港島西、大嶼山及新界西北，將有助激活香港整個西部的交通網絡，優化香港的整體布局。

陳茂波表示，當局會繼續以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針推動運輸基建項目，具前瞻性地配合長遠發展所帶來的運輸和物流需求，完善運輸網絡，並釋放主要運輸基建沿線周邊地區的發展潛力，讓廣大市民改善生活環境、提升生活質素，並增強香港發展動能，為更多新興產業或有志創業的年青人創造更有利的發展條件。