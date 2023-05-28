陳茂波：須提前部署交通 創造發展容量

財政司司長陳茂波表示，要讓本港更好更高效發展，政府必須改變思維，透過前瞻規劃，更好地理順空間布局和基建配套，讓新發展地區能更好滿足市民的居住和生活需要；而貫通香港東西南北的交通網絡，不但能便利出行，更有助加快產業及商業發展，以及釋放沿途土地的發展潛力。

陳茂波日前出席東涌線延線動工典禮，是本屆政府首個正式動工的鐵路項目。他在網誌中表示，東涌新市鎮擴展後，將提供額外62,000個住宅單位，容納多18萬人口，屆時整個東涌居住人口將會增加到約30萬人；擴展計劃亦會大幅增加東涌的辦公室和酒店樓面面積，為區內帶來4萬個新就業機會，讓居民有更多原區就業的選擇。而東涌線延線項目則為東涌新市鎮的擴展提供重要基建支撐。

多個鐵路項目將動工

他又表示，未來幾年本屆政府還會全力提升新界的交通網絡建設，以配合包括北部都會區在內的整體發展，包括小蠔灣站、屯門南延線和洪水橋站，以及北環線第一期的古洞站，將分別在今明兩年內動工，可望釋放沿線土地的發展潛力，創造更大的容量。

陳茂波稱，古洞北／粉嶺北和洪水橋等地主要仍是一些發展密度較低的民居，以及回收場、貨櫃儲存等棕地作業，當地的交通主要還是依靠公路接駁，承載力有限，故該兩個站將對新發展區的起動扮演著重要角色。

洪水橋配合港深鐵路接駁 促進貨物人員流動

他提到，洪水橋地理上靠近深圳前海，可配合港深西部鐵路（洪水橋至前海）的接駁，大大提升港深兩地的連繫、促進兩地貨物和人員的高效流動。連同其他道路網絡的規劃，更將為跨境貨物連接至機場和貨櫃碼頭提供非常重要的運輸物流走線，令整個地區的人流和貨流處理效率大大提升。