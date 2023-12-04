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2023-12-04 19:24:37

陳茂波：香港全年綜合赤字略超過1,000億元 賣地減少屬秩序調整

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陳茂波：香港全年綜合赤字略超過1,000億元 賣地減少屬秩序調整 (資料圖片)

陳茂波：香港全年綜合赤字略超過1,000億元 賣地減少屬秩序調整 (資料圖片)

新一份《財政預算案》明年2月28日發表，財政司司長陳茂波在立法會財經事務委員會上指，受環球利率上升、地緣政治環境複雜等影響，今年本港整體經濟及資產市場表現較預期遜色，影響政府收入；預計香港全年綜合赤字略超過1,000億元，較今年2月份公布預算案中的數字為高。陳茂波強調，政府財政狀況穩健，債務比率只是GDP的4.3%，政府亦會繼續審慎理財。陳茂波透露會於稍後編制的預算案交代下年度會否再錄得赤字，但他表明有這個可能在所難免。

近日接連有政府地流標，陳茂波指，由於今年樓市繼續調整，2021年9月至今年10月底，兩年時間大約下調17%至19%；，屬於有秩序調整。他又指，政府賣地時，市場可能基於對前景的研判，覺得還未完全看得通，所以比較審慎一些，亦交投低都不意外；政府可通過，引入投資者做項目，項目通過政府發債，以組合拳形式處理。

加稅與否須顧及市民或企業

近日政府會否加稅亦引來社會討論。陳茂波指，政府雖然希望增加稅收，但也要留意香港的總體競爭力，以及幾年疫情後市民或中小企壓力較大的情況，不需以特別快地增加稅率。他又指，希望可透過發展經濟而令個人收入增加，從而令利得稅或薪俸稅收入增加以支撐稅收。

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內地遊客形容「國際金融中心遺址」

另外，內地社交平台有遊客到中環打卡，形容本港已成為「國際金融中心遺址」。陳茂波表示，香港國際金融中心的地位和優勢是無可比擬；他建議，內地網民多些來港走一走，了解香港的優勢。

 

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