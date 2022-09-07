陳茂波：香港可藉大灣區建設更好融入國家發展大局

財政司司長陳茂波今早（7日）出席團結香港基金一個研討會致辭時表示，粵港澳大灣區建設對香港特別重要，是香港更好融入國家發展大局的最佳切入點。去年大灣區人口超過8,600萬，生產總值近兩萬億美元，過去幾年，香港與大灣區城市之間的跨境交通基建陸續落成，兩地往返方便，有利區內經濟加快融合，合作不斷深化，大灣區正朝國際一流灣區目標邁進。



陳茂波指，香港是大灣區的龍頭城市之一，除了在金融及創新方面，香港與大灣區可共同合作之外，國家十四五規劃也提及香港可發展為國際航空樞紐、中外文化交流藝術中心等，香港可與大灣區優勢互補或強強聯手。他又指出，香港過去的成功，離不開國家的支持，未來發展也必定緊扣國家發展機遇，隨著大灣區進一步融合，香港發展不應局限於香港本身，應以同心圓的視角，以大灣區為本位，為國家發展作出貢獻。