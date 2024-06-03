陳茂波：香港經濟在今年餘下時間應會錄得進一步增長

今年第一季實質本地生產總值按年增長2.7%，全年經濟增長預測維持在2.5%至3.5%。財政司司長陳茂波出席立法會一個委員會會議表示，香港經濟在今年餘下時間應會錄得進一步增長，又指即使市民消費模式的轉變仍然帶來挑戰，但隨著就業收入增加、股市回升和政府推出多項提升市面氣氛的措施，應有助推動私人消費，不過偏緊的金融狀況維持更長時間，可能會影響本地經濟信心和活動。

陳茂波表示歐美對香港情況非常關心

選委界議員吳傑莊關注陳茂波早前訪問法國和美國，西方國家如何看香港的發展前景。陳茂波表示，歐美對香港情況非常關心，對方過去一段時間從媒體的接觸，對內地及香港都是負面印象，但經過到當他鋪陳事實後，歐美對大灣區發展都非常有信心，又認為特區官員應多出外做宣傳。陳茂波說，他亦邀請對方來港參與盛事，眼見為實。他估計歐美來港的資金將持續，只要有生意做並有好回報，相信他們會來港發展。