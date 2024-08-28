陳茂波：香港與江蘇貿易額逾850億人民幣　上半年增35%

財政司司長陳茂波周三（28日）在南京出席SmartHK蘇港高質量發展合作大會。他表示，香港與江蘇的投資貿易額逾850億人民幣，上半年增35%。他指，兩地深厚的合作基礎，將為國家高質量發展作出更積極的貢獻，也為開創更好發展前景。

陳茂波表示，蘇港兩地合作源遠流長，經貿關係緊密，人文交流頻繁。許多香港企業家在江蘇投資興業，去年底累計投資的項目就超過3.5萬個；江蘇在港設立的企業也接近2,300家；超過100家江蘇企業在港上市，市值超過6,600億港元。今年上半年，蘇港貿易額超過850億人民幣，同比增長接近35%。

他稱，在江蘇進一步推動高水平開放，促進產業鏈和創新鏈的深度融合過程中，香港能夠在數方面為江蘇創造價值，包括利用香港金融市場，拓展融資新渠道；善用香港的專業服務平台和優勢，打造跨國供應鏈管理中心；結合兩地科研優勢，開啟創新合作新篇章；加強文創産業合作，共同講好中國故事。

陳茂波補充，自2022年底以來，通過「高才通」等一系列輸入人才計劃，本港已經吸引超過34萬人申請，並批准其中超過21萬人，約有14萬人才已經來港。熱烈歡迎來自江蘇、長三角，乃至全國的人才來香港，發展事業。